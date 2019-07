Agathe Auproux agacée par une infirmière : "C'est déjà assez compliqué..."

C'est officiel, Agathe Auproux est guérie de son cancer ! Après six mois de chimiothérapie, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) qui officie désormais dans Balance ton post (C8) a annoncé sa rémission complète. Une belle victoire sur sa maladie, un lymphome. Mais sur Instagram, c'est sa cicatrice qui interpelle plus qu'autre chose...

Dimanche 30 juin 2019, une internaute a envoyé un message un peu particulier à la belle Agathe Auproux qui venait de se dévoiler en débardeur, dévoilant ainsi son cathéter. "Par contre, comment ça se fait que tu as une si grande cicatrice ? Je suis infirmière et des PAC, j'en vois tous les jours, ça ne donne pas ce rendu", a lancé la jeune femme. Un message que la journaliste de 27 ans n'a pas apprécié... En story, elle a répliqué : "Mdr sympa votre poste. Dieu merci je n'ai croisé que des infirmières ultraprofessionnelles, pleines de tact et d'empathie."

Troublée par l'affirmation de cette internaute, Agathe Auproux a, par curiosité, cherché les photos d'autres jeunes femmes souffrant de cancer et ayant comme elle une cicatrice liée à la pose d'un cathéter. "Du coup, je suis allée sur Instagram en voir d'autres, et on a toutes le même", a-t-elle lancé, photos à l'appui.

Puis, une autre infirmière a tenu à rassurer la chroniqueuse télé. De quoi apaiser Agathe Auproux, comme en témoigne son message : "Après, je ne suis pas bien grosse, j'ai la peau très fine, très sensible. On ne marque pas tous de la même façon. Mais c'est déjà assez compliqué à accepter sans qu'une infirmière vienne me dire : 'Euh j'en vois tous les jours et j'en ai jamais vu avec une aussi grosse, de cicatrice.' Yes merci l'experte, c'est cool."

Rappelons que le 24 juin dernier, après avoir annoncé sa rémission complète, Agathe Auproux avait indiqué qu'il ne restait plus qu'une étape pour elle : une opération pour se faire retirer son cathéter et ainsi retrouver son corps "tel qu'il a toujours été".