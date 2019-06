Agathe Auproux guérie après 6 mois de chimio : "Rémission complète"

Pour rappel, c'est en mars dernier qu'Agathe Auproux avait révélé être atteinte d'un lymphome. Elle avait indiqué qu'elle suivait une chimiothérapie, perdait ses cheveux et avait un cathéter. Par la suite, elle s'était livrée sans tabou sur sa maladie sur les réseaux sociaux. Malgré ses hauts et ses bas, elle a toujours essayé de rester positive. "Ça va. Mais quand j'enlève les filtres, on voit que je suis quand même fatiguée. J'ai des moments d'extrême fatigue toute la journée. J'ai coupé mon téléphone et au lit. J'avais un peu de fièvre. Mais là ça va mieux, je continue le traitement et ça va bien", avait-elle écrit le 29 mars.

Et fin mai, elle avait dévoilé sa nouvelle tête avec une perruque bleue. Un accessoire qu'elle n'aura, heureusement, pas porté bien longtemps.