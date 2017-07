Agathe Auproux : Après son joli sideboob, elle rayonne en bikini sans maquillage

Agathe Auproux, nouvelle sensation de Touche pas à mon poste (C8), sait comment profiter de ses vacances bien méritées.

Actuellement au top en Corse, à Calvi, où se tient la 15e édition du festival Calvi on the Rocks, la divine brunette de 25 ans n'en oublie pas pour autant ses admirateurs, de plus en plus nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, où elle est désormais followée par 191 000 petits veinards, Agathe vient par exemple de publier un selfie d'elle en bikini, sans ses mythiques lunettes... et surtout sans maquillage ! "Jour 5. La mélanine se révèle", a-t-elle commenté ce 6 juillet.

Bien entendu, les internautes ont rapidement souhaité commenter cette jolie publication. "Tu es belle comme un coeur", "T'es magnifique, les vacances ça te va bien, t'es rayonnante. Bisous", "Tu es vraiment sexy et sublime au naturel ma belle", "Le naturel te donne un certain charme", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Il y a quelques jours, Agathe Auproux se faisait déjà remarquer en prenant la pose face à la mer avec un sideboob du plus bel effet...