Agathe Auproux en bikini : La photo sexy qui enflamme la Toile !

S'il y a une personnalité qui profite à fond de ses vacances, c'est bien Agathe Auproux ! En Corse depuis le 6 juillet 2018, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (qui rempile pour la prochaine saison) participe au festival Calvi on the Rocks. Bien que très occupée par la présentation de l'émission #LaGrandeLogeUZIK sur Facebook Live avec Hugo Clément et Marion Seclin, la belle brune trouve toujours un moment pour dévoiler sa silhouette en tenue estivale.

Le 12 juillet 2018, Agathe Auproux a donc publié une photo inédite de son séjour sur son compte Instagram. Cette fois-ci, la "meilleure ennemie" de Kelly Vedovelli prenait la pose en bikini devant un sublime coucher du soleil corse. Pleine d'humour, elle a en outre écrit une légende épique : "Je ne suis pas le soleil de cette photo."