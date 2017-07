Agathe Auproux en maillot échancré, elle "essaie de garder un peu de dignité"

Depuis plusieurs jours, Agathe Auproux, la belle chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8, régale ses followers en postant des photos de ses vacances à Calvi, en Corse.

La bombe de TPMP, ex-journaliste aux Inrocks, y a déjà pris la pose sans maquillage et a dévoilé un sideboob des plus sexy. Ce week-end du 8 juillet, la brunette a encore frappé fort en publiant un cliché d'elle en maillot de bain sur un bateau. Si l'image ne passe pas inaperçue c'est parce que la jeune femme se dévoile en maillot de bain une pièce violet, très échancré, et prend une position qui met en valeur ses courbes sensuelles.

Mais, afin de faire croire qu'elle ne se cambre pas volontairement, la vacancière de 25 ans a écrit une légende qui n'est, en tout cas selon nous, pas à prendre au premier degré. "Quand tu essaies de prendre la pose la plus naturelle au monde // Quand un crabe s'invite sur ton bateau et que tu as un mouvement de recul apeuré mais que tu essaies de garder un peu de dignité", écrit-elle comme pour se moquer elle-même de sa position lascive.