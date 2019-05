Agathe Auproux : Nouvelle tête et nouvel appartement à Paris

C'est un message d'espoir à toutes les femmes qui, comme elle, combattent le cancer. Les désagréments causés par les chimiothérapies sont nombreux mais ne doivent enlever en rien la joie de vivre et la détermination à se battre au quotidien. Femme de caractère, Agathe Auproux prouve encore une fois qu'elle attaque le cancer avec détermination.

La chroniqueuse de Balance Ton Post a dévoilé dans ses derniers posts Instagram une nouvelle perruque bleue accompagnée d'une légende : "La terre est bleue comme une orange et comme moi du coup." Seuls certains internautes avisés reconnaîtront la poésie de Paul Eluard, L'amour et la poésie.

Concernant le choix audacieux de sa perruque, Agathe rajoute : "J'appréhende de ouf vos retours. Mais moi j'aime trop." Mais comme d'habitude, ses followers valident le choix de la chroniqueuse télé : "Tu es vraiment magnifique.", "Tu es juste sublime Agathe...ça te va a ravir. Tu es d'une beauté...wow", "On dirait une héroïne de manga ( Akira ou Ghost in the shell par exemple ) belle et mortelle."

Adepte des Lace wigs et des perruques depuis le début de sa chimiothérapie, Agathe Auproux remercie le salon Hair Luxury qui l'a beaucoup aidée à traverser cette épreuve : "Merci merci merci @hairluxuryparis. Indubitablement les meilleurs. Perruques, extensions, coiffure. Allez les suiiiivre, ils ont réussi à me redonner le sourire. Un vrai."

La jolie brune a également partagé à ses fans une autre bonne nouvelle : elle a enfin trouvé son nouvel appartement à Paris ! Ses fans ont ainsi pu faire une véritable visite guidée exclusive de son appartement.