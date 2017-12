Agathe Auproux sexy dans un clip : Malaise face à ses collègues !

Agathe Auproux aurait préféré que ces images ne soient pas dévoilées sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

Lundi 4 décembre 2017, Cyril Hanouna a évoqué la passion de sa chroniqueuse pour le chant. Après quoi, il a rappelé qu'elle avait tourné dans le clip de Charlie Boisseau Pourquoi tu t'en vas ?. On l'y découvre sensuelle au côté de l'ancien candidat de The Voice. Tous deux se caressent le visage, se déshabillent ou se disputent violemment. Baba n'a bien entendu pas résisté à son envie de dévoiler quelques extraits, sous le regard très gêné d'Agathe Auproux. Après quoi, il a commenté : "Le gars, il était devant sa télé, et il s'est dit 'y a qui de mignonne en ce moment à la télé ?'"

"Il recrute comme vous !", a alors surenchéri Jean-Luc Lemoine. Mais Agathe Auproux a pu compter sur le soutien de Richard Anconina, venu assurer la promotion de Star 80, la suite : "Je trouve que, dans ce clip, Agathe dégage de vraies émotions, comme une actrice." Si un grand acteur comme lui le dit, c'est que c'est vrai !