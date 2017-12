Agathe Auproux (TPMP) raconte son pire rencard avec un goujat...

Agathe Auproux, la chroniqueuse la plus sexy de Touche pas à mon poste sur C8, est très active sur ses réseaux sociaux.

La jolie brunette de 26 ans l'a prouvé une nouvelle fois sur Twitter ce 11 décembre 2017 en participant au sujet "C'est quoi votre pire 'date' ? Racontez" lancé le 19 novembre dernier. Apparemment désireuse de raconter une anecdote sur sa vie sentimentale, Agathe Auproux a écrit : "2014, resto. Il me complimente et me dit qu'il veut m'embrasser, sympa mais j'étais en train de manger mes lasagnes, il ne se débine pas, pousse les plats pour se frayer un chemin jusqu'à mon visage, renverse mon verre d'eau et dit 'Ah, t'es déjà mouillée'. Fin de la soirée. (...) Ça m'a marquée à vie, cette phrase. J'ai bégayé 'Euh. Ok. Je vais y aller moi en fait, là, je me lève hyper tôt demain matin, allez salut'."

Et la belle Agathe de poursuivre lorsqu'il lui a été demandé si elle aurait accepté les avances du garçon s'il avait été plus patient et élégant ce jour-là : "Bah oui, mais déjà le projet de vouloir embrasser alors qu'on est en train de manger, faut l'oublier je pense."

Bien évidemment, ce court récit a passionné ses 125 000 abonnés et de nombreux internautes ont souhaité réagir. "Il y en a qui osent tout. Je comprends qu'on puisse être attiré par toi, mais tout de même. Un peu de galanterie et de délicatesse s'imposent. Quel porc !", "Quelle horreur, il doit s'en mordre les doigts trois ans plus tard", "C'est pas possible de sortir un truc pareil !", pouvait-on lire dès les premières réactions.