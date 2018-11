Agathe Lecaron maman stricte : "Je suis anti-fessée mais..."

Agathe Lecaron est maman de deux petits garçons : Gaspard (4 ans) et Félix (2 ans). Dans les colonnes du magazine Télé Star, l'animatrice des Maternelles (France 5) évoque son rôle de maman et en profite pour faire quelques confidences sur l'éducation qu'elle souhaite donner à ses enfants.

"Je prône la discipline positive car les enfants ont besoin de cadre. Je suis anti-fessée et anti-violence verbale mais assez stricte", confie-t-elle. À côté de ça, Agathe Lecaron déborde d'idées pour occuper ses petits à la maison. Ainsi, lorsque son mari – François Pelissier, directeur des sports sur TF1 – s'absentait le week-end, l'animatrice de 44 ans cherchait des activités autre qu'aller au parc.

"Grâce aux Maternelles, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses géniales avec deux pots de yaourts", déclare-t-elle. Gaspard et Félix "ont adoré le terrarium où tu plantes une pousse et mets tes personnages autour".

En bref, Agathe Lecaron est une épouse et maman comblée. Toutefois, pas question pour elle de faire un troisième enfant, bien que son mari François Pelissier "en rêve". "Avoir un enfant tard, ça implique de l'accompagner moins longtemps dans la vie. Et ça, ça me bouleverse. Sans oublier qu'à chaque naissance, les cartes sont redistribuées. Mon deuxième fils a eu longtemps du mal à dormir, on vient à peine de retrouver un équilibre. Alors je rêve de beaucoup de choses, mais pas d'un troisième enfant", avait-elle déclaré à nos confrères de Télé Star en avril dernier.

