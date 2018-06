Alain Delon bien entouré avec Adriana Karembeu enceinte et Iris Mittenaere

Le 16 juin, France 2 diffusera l'émission spéciale des 20 ans du Plus Grand Cabaret du monde, rendez-vous piloté par Patrick Sébastien et devenu incontournable le samedi soir sur la deuxième chaîne de France. Le show a été enregistré le 1er juin dernier à la Salle des étoiles à Monaco, et nous pouvons vous dévoiler en exclusivité les photos de cette soirée unique parrainée par le grand Alain Delon.

L'iconique acteur français a répondu à l'invitation de son ami Patrick Sébastien. Et il n'était pas seul. À ses côtés, on a pu admirer Adriana Karembeu dont le baby bump ne passait guère inaperçu. À 46 ans, l'ex-femme du champion du monde 1998 Christian Karembeu attend en effet son premier enfant. Et c'est radieuse qu'elle a pris part à cette soirée-anniversaire.

Non loin de ce tandem rare et glamour, Iris Mittenaere a fait parler sa beauté divine, sous les yeux de Véronique Jannot, Sophie Thalmann, et Nicolas Canteloup, autres invités de ces 20 ans auxquels ont pris part Gilbert Gruss, qui dirige le cirque Alexis Gruss, Jean Jacques Clerico, le président directeur général du Moulin-Rouge, Alex Nicolodi, le programmateur artistique de l'émission, Alain Pacherie, fondateur et directeur du Cirque Phénix, Pierre Meyer du Royal Palace de Kirrwiller et Joseph Bouglione du cirque Bouglione. Un casting d'exception qui font également aux numéros incroyables que les 20 ans du Plus Grand Cabaret du monde promet de dévoiler à ses spectateurs. Rendez-vous le 16 juin à 21h sur France 2 !