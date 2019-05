Alain Delon controversé à Cannes : Sa déclaration d'amour

Monstre du cinéma aussi sacré que controversé, Alain Delon a souhaité réagir, à tête reposée, après avoir reçu sa Palme d'or d'honneur, des mains de sa fille Anouchka, le 19 mai 2019. L'acteur de 83 ans a décidé de rendre un hommage à son tour : il a tenu à remercier à nouveau son public, à travers une lettre ouverte transmise à l'AFP ce mercredi 22 mai.

"Au lendemain de cette Palme d'or d'honneur, l'envie me prend de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné d'une manière ou d'une autre leur affection et leur sympathie, et plus encore, écrit l'icône du cinéma français. Alors que mon voyage touche à sa fin, je veux le dire : j'ai connu tant de passions, tant d'amours, tant de succès et d'échecs, tant de controverses, tant d'esclandres, de ténébreuses affaires, tant de souvenirs, tant de rendez-vous manqués, de rencontres impromptues, tant de hauts et de bas ; que lorsque les honneurs ne seront plus que de vains et lointains souvenirs, il est une seule chose qui brillera par sa constance et sa longévité : vous, vous seuls. À vous qui avez fait ce que je suis et qui ferez ce que je serai, il me fallait vous le dire. Je vous dis merci, merci, merci."

Alain Delon est submergé par l'émotion. En recevant sa récompense à Cannes, il n'avait pas pu retenir ses larmes. "Il y a longtemps que je n'ai pas autant chialé", avait-il ainsi déclaré. Très reconnaissant, il avait également répondu à celles et ceux qui critiquaient son prix : "On n'est pas obligé d'être en accord avec moi. Mais il y a une chose au monde dont je suis sûr, dont je suis fier, vraiment, une seule, c'est ma carrière. Cette Palme d'or, on me l'a offerte pour ma carrière et pour rien d'autre, et c'est pour ça que je suis fier."

En effet, la remise de cette récompense a été précédée d'une polémique, déclenchée avant même le début du Festival. Des féministes ont reproché à l'acteur d'être "raciste, homophobe et misogyne", selon les termes de l'association américaine Women and Hollywood, s'appuyant sur des propos qu'il a tenus jadis. Une pétition, qui a recueilli plus de 25 000 signatures, a aussi demandé à Cannes de "ne pas l'honorer". Sur la scène, l'ancien compagnon de Romy Schneider et de Mireille Darc avait de son côté célébré les femmes : "Ce sont les femmes qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont battues pour que je le fasse."