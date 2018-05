Alain et Laura (Moundir 3) : Ce que l'émission a changé à leur vie

De Secret Story à Moundir et les apprentis aventuriers (W9), il n'y a qu'un pas. Les anciens habitants de la Maison des Secrets de la saison 11 Alain et Laura ont accepté de participer à l'émission d'aventure. Ils devaient ainsi se mettre dans la peau de Robinson Crusoé et remporter des épreuves physiques. Une aventure très physique, certes, mais qui leur a beaucoup appris.

"D'être là-bas, on se rend compte qu'on gaspille beaucoup. Une fois qu'on est en mode survie, on se dit qu'on va faire beaucoup plus attention", nous a confié Alain lors de la conférence de presse de l'émission, le 14 mai dernier. Et son ancienne petite amie d'ajouter : "C'est ce qui arrive maintenant. Je jette beaucoup moins."

Alain et Laura nous ont également dévoilé la raison de leur rupture. Et la belle brune est revenue sur son hospitalisation survenue à la suite du tournage.

