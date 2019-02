Alain-Fabien Delon se moque du "melon" de son père

Alain-Fabien Delon fait actuellement le tour des plateaux télévisés pour promouvoir son premier ouvrage, De la race des seigneurs. Un roman paru le 6 février 2019 aux éditions Stock dont l'histoire suit la vie d'Alex Delval qui rêve de devenir acteur comme son père... Une relation complexe qui n'est pas sans rappeler celle qu'il mène avec son propre père, le célèbre Alain Delon.

Pourtant, le chéri de Capucine Anav n'apprécie guère ce genre de parallèle. Après avoir exprimé son mécontentement à ce sujet, notamment lors de ses passages très remarqués dans On n'est pas couché et Quotidien, Alain-Fabien Delon a répondu aux questions de Patrick Simonin de TV5 Monde jeudi 14 février 2019 dans l'émission L'invité.

Ni une ni deux, le jeune écrivain de 24 ans s'est une nouvelle fois retrouvé à parler de son fameux père : "C'est pas de l'agacement, plus du stress, dû aux gens qui étaient autour, je ne suis pas habitué à ça. Je pourrais discuter avec un journaliste si on est seul, de ma vie privée, mais quand y a des gens autour de moi, et d'autres invités, je ne vois pas où est la pertinence compte tenu du fait qu'il y a un livre sur la table, un film qui est sorti il y a un mois...", explique-t-il.



Alain-Fabien Delon déplore également le fait d'être "rabaissé à n'être que la progéniture d'un grand comédien". Un raccourci "triste et décevant" pour le jeune homme qui malgré tout, n'a pas hésité à conclure avec un petit tacle à son père : "On a dit que j'étais hautain, on a dit que j'avais un plus gros melon qu'Alain Delon (...) Qu'on me dise : "il a un plus gros melon que son père" alors que.. Quand même ! S'il vous plaît." lâche-t-il blagueur.