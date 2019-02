Alain-Fabien Delon : Son passage en cure de désintoxication à 15 ans

Libération a rencontré Alain-Fabien Delon dans une brasserie de l'Ouest parisien, Les Princes, "dépouillé du moindre artifice", "sur les conseils de Capucine Anav". Seule une paire de sneakers Dior est passée au travers des recommandations de celle qui partage sa vie amoureuse depuis deux ans. Le fils de 24 ans d'Alain Delon, qui possède la double nationalité par sa mère néerlandaise Rosalie Van Breemen, est un "accro à la nicotine" qui "tire sa première clope à 9 ans".

En pleine promotion de son roman La Race des seigneurs publié aux éditions Stock, Alain-Fabien Delon confirme un épisode que les journalistes de Libération ont trouvé sur le Net : un séjour en cure de désintoxication. "J'avais 15 ans, j'fumais des bédos. Et on me place dans ce centre new age avec un ex-héroïnomane à sa tête ! Le mec jouait le gourou cool qui veut sauver les gens. Aujourd'hui, il est en prison pour attouchements", raconte-t-il.

Deux ans plus tard, Alain-Fabien Delon se trouve impliqué dans une affaire de coup de feu. Au cours d'une fête organisée chez son père, en son absence, le jeune homme blesse une fille à l'abdomen. Un coup de feu accidentel qui lui vaut un casier judiciaire et cinq mois de prison avec sursis.

Lors de la promotion de son roman, Alain-Fabien Delon est passé par plusieurs plateaux de télé, dont celui de Quotidien sur TMC le 5 février dernier. Nerveux sur le coup, le petit-frère d'Anouchka Delon n'est pas près de l'oublier, ce direct qui a failli lui faire annuler son passage dans On n'est pas pas couché (France 2). "J'appréhendais comme quelqu'un qui va au bûcher", avoue-t-il avec du recul.