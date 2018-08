Alec Baldwin : Sa fille Ireland trop sexy sur Instagram, il réprouve

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. La fille d'Alec Baldwin y participe et bénéficie du soutien de milliers de followers. L'acteur en revanche n'approuve pas ses photos, trop torrides à son goût...

Ireland Basinger-Baldwin compte près de 430 000 abonnés sur Instagram. Elles les a gâtés ce week-end en y publiant un nouveau cliché. Le mannequin de 22 ans y pose cambré au guidon d'une moto, habillé de sous-vêtements noirs et de bottes de cowboy.

"Continue d'exagérer", écrit Ireland en légende de sa photo. Son papa Alec Baldwin l'a commentée et exprimé sa désapprobation : "Non. Juste... non."