Nabilla canon à Mykonos : Son petit bikini en dévoile beaucoup trop !

Nabilla est de retour à Mykonos avec son chéri Thomas Vergara !

La star de télé-réalité que l'on devrait retrouver à la rentrée prochaine dans Touche pas à mon poste sur C8 – mais aussi au cinéma ! – a décidé de profiter du soleil grec et d'enchaîner les clichés sexy depuis une semaine. Le dernier en date, posté dimanche 19 août 2018 au soir, a d'ailleurs interpellé de nombreux internautes.

Si la pose de Nabilla était maîtrisée, son bronzage impeccable, le décor sublime et son bikini blanc très classe, il semblerait que le bas de ce dernier n'ait pas laissé assez de place à l'imagination pour certains internautes. Ne passons pas par quatre chemins, nombreux sont ceux qui ont assuré deviner le sexe de la bombe de 26 ans sur ce dernier cliché. "Fais gaffe on voit ta...", "Ça y est, elle a tout montré !", "Ça moule carrément ses lèvres, c'est pas très beau", "C'est voyant... ça me saute aux yeux !", pouvait-on lire parmi de très nombreux commentaires flattant son allure.

Quelques jours plus tôt, toujours depuis Mykonos, Nabilla prenait la parole pour crier haut et fort l'amour qu'elle porte à son Tommy. "Je t'aime d'un amour pur, ma plus belle histoire, l'homme que j'aime... Le reste tu le sais <3 Je t'aime simplement... #godblessus", indiquait-elle en légende d'un selfie à deux.