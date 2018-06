Alessandra Sublet : Rares photos avec ses enfants pour une "expérience inédite"

Discrète sur sa vie de famille, Alessandra Sublet a partagé ce vendredi 1er juin de rares photos d'une sortie en famille. L'heureuse maman a partagé un tendre moment au zoo avec ses enfants Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans), tous les deux nés de ses amours avec son mari Clément Miserez.

Comme en témoignent les photos partagées sur Instagram, l'animatrice de 41 ans est allée, avec sa fillette et son fiston, à la rencontre des girafes, ours et autres rhinocéros. Sur ces clichés, Charlie et Alphonse apparaissent de dos et semblent s'amuser au zoo de la Flèche, situé entre Angers et Le Mans. "Merci mille fois @zoodelafleche ! Nous gardons de magnifiques souvenirs de ces 24 heures et quel plaisir de voir autant de passion dans les yeux de vos soigneurs et stagiaires #expérienceinédite", a écrit en légende Alessandra Sublet.