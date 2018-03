Alessandra Sublet : Rare et tendre photo de ses enfants Charlie et Alphonse !

À 41 ans, Alessandra Sublet est l'heureuse maman de deux enfants : Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans), tous les deux fruits de ses amours avec son mari le producteur Clément Miserez. Fière de sa progéniture, l'animatrice reste toutefois discrète sur sa vie de famille. Ainsi, elle ne publie des photos de ses trésors qu'à de rares reprises. Ce mercredi 7 mars 2018, la jolie brune a partagé avec ses followers un tendre cliché de ses enfants sur Instagram.

Si jusqu'alors les internautes n'avaient aperçu Charlie et Alphonse que de dos ou au loin, aujourd'hui Alessandra Sublet dévoile leurs visages... ou presque. Sur la photo en noir et blanc, les fans découvrent les adorables Charlie et Alphonse en compagnie du chien de la famille, un labrador. Un cliché flou comme elle le précise en légende : "#flou #lafauteaupatou."