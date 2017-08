Alessandra Sublet, maman complice avec sa petite Charlie à Saint-Barthélemy...

Alessandra Sublet n'a pas spécialement brillé côté pro durant la saison écoulée. Pas assez convaincante sur TF1 (Action ou vérité...) ni sur Europe 1 (La Cour des grands), la star de 40 ans profite maintenant de l'été pour se ressourcer en famille et pour retrouver la niaque avant la rentrée !

Ce 11 août 2017, la talentueuse animatrice qui fera tout pour redresser la barre dans les mois à venir a décidé d'envoyer de jolies cartes postales à ses nombreux admirateurs sur Instagram. "#fun #charlie&me", a tout d'abord commenté Alessandra en légende d'une courte vidéo la montrant en train de se jeter à l'eau avec sa petite Charlie (5 ans). On s'en soute, les internautes ont adoré la publication. "Les petits moments de bonheur", "Bonnes vacances à vous", "Jolie maman et jolie petite fille !", pouvait-on lire dans les réactions.

Quelques heures plus tard, la jolie brune attirait encore l'attention en publiant cette fois un cliché en noir et blanc en direct de Saint-Barthélemy. Sur celui-ci, à gauche, on pouvait retrouver Charlie et le petit Alphonse (3 ans) en train de fixer l'horizon... Trop cute !

Aux dernières nouvelles, Alessandra Sublet serait écartée de l'antenne de TF1 à la rentrée prochaine mais pourrait atterrir sur TMC (groupe TF1) où elle hériterait de plusieurs prime time (dont un documentaire consacré à Antoine Griezmann).