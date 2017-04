Alessandra Sublet câline avec Charlie et Alphonse, Laeticia Hallyday "touchée"

Elle n'expose que très rarement ses deux enfants, mais quand il s'agit de soutenir une cause qui lui tient particulièrement à coeur, Alessandra Sublet n'hésite pas à faire une exception.

Rayonnante au contact de Charlie (4 ans et demi) et d'Alphonse (2 ans et demi) qu'elle considère comme le portrait craché de leur père Clément Miserez, la célèbre animatrice télé et radio de 40 ans s'affiche tendrement avec eux sur sa page Instagram. Tout sourire pour recevoir un bisou sur la joue de son fils et de sa fille, Alessandra Sublet s'engage pour "Une joue, un bisou", une opération qui court jusqu'au 10 avril prochain et qui permet de verser 1 euro aux associations du Prix Clarins pour chaque photo publiée sur Twitter et Instagram qui respecte ces règles : poster une photo d'un bisou sur les deux réseaux sociaux, accompagnée du hashtag #UneJoueUnBisou. Mission parfaitement accomplie pour Alessandra Sublet qui légende son touchant post : "#unejoueunbisou #beaucoupdamour @labonneetoileorg @clarinsfr ps : ça compte double là? #unejouedeuxbisous ❤ @lhallyday."

Si la pétillante animatrice qui quitte déjà TF1 mentionne Laeticia Hallyday, c'est parce que la femme de Johnny Hallyday a tout récemment été désignée "femme de coeur" par la célèbre marque beauté à l'occasion du 20e anniversaire de son Prix. Coprésidente de l'association La Bonne Étoile avec la célèbre chef Hélène Darroze que les téléspectateurs retrouvent tous les mercredis sur M6 dans Top Chef 2017. Laeticia Hallyday n'a pas manqué de saluer la démarche d'Alessandra Sublet et de la remercier en postant le commentaire suivant : "Oooohhh c'est trop chou ! Merci ma belle merci de tout coeur. Je suis très touchée."