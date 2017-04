Giacinta (Top Chef 2017) éliminée : Twitter se réjouit et c'est drôle

Depuis plusieurs semaines, Top Chef 2017, Giacinta a été sauvée lors de l'épreuve de la dernière chance. Seule femme a avoir atteint les quarts de finale de la compétition, la charmante Italienne a finalement été éliminée aux portes de la demi-finale. Un départ qui apparemment fait plaisir à certains, pour ne pas dire à de nombreux téléspectateurs.

"Je voulais le podium vraiment. Je me suis battue comme une malade. Ça ne passe pas aujourd'hui mais c'est grâce à vous [elle s'adresse à Hélène Darroze, NDLR] si je suis arrivée jusqu'ici. Vous m'avez coachée comme il faut. Vous m'avez donné confiance en moi-même et donné un gros bagage à porter avec moi maintenant et vous en faites partie", a déclaré celle qui n'a pas triomphé lors de l'épreuve Guide Michelin et Pierre Gagnaire.

Si elle n'a pas à rougir de son parcours étant donné qu'elle était depuis plusieurs semaines la dernière femme encore en lice pour le titre de Top Chef, la gérante d'hôtel n'est certainement pas restée indifférente à la joie que son élimination a procurée à certains téléspectateurs.

Sur Twitter, ils ont été nombreux à se lâcher sur la pauvre jeune femme de 25 ans. "Le dieu de la cuisine a entendu nos prières et a décidé d'arrêter la torture et de dégager Giacinta" (...) "P'tain j'ai éteint la télé à la pub, sûre que Giacinta allait encore passer, j'ai même pas pu vivre ce moment de jouissance extrême" (...) "Un miracle. J'y croyais pas à l'élimination de Giacinta. Une délivrance. Enfiiiiiin." (...) "ALLÉLUIA ! Giacinta est enfin éliminée ! Ça a prit du temps mais ça y est, c'est fait les enfants Hip ! Hip ! Hip ! Hourra", pouvait-on notamment lire.