Top Chef 2017 : Jean-François éliminé, attaques d'animaux et larmes !

Giacinta, Jean-François, Franck, Julien et Jérémie sont les cinq candidats encore en lice pour décrocher le titre de Top Chef 2017. Afin de se qualifier pour les quarts de finale, ils se sont donnés à fond lors de nouvelles épreuves. Qui a été éliminé ? Réponse tout de suite.

Séduire les mentors

Le premier défi des chefs est de faire honneur à leur mentor. Chacun doit préparer un plat gastronomique avec une viande ou un poisson en croûte comestible. Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sont aux côtés de leurs protégés pour les épauler.

– Jérémie cuisine pour son chef et ami Mika à qui appartient le fameux béret qu'il porte sur la tête depuis le début de l'aventure tel un porte-bonheur. Pour tenter de séduire son mentor il prépare un "filet de veau basse température, croûte pistache-marjolaine, jus de veau et purée à la marjolaine". Un plat un peu simple selon Michel Sarran qui est attristé de voir que le cuisinier a décidé de laisser de côté les couteaux qu'il a rapportés du garde-manger. Jérémie se ressaisit et les prépare avec du vin blanc.

– Julien réalise son plat pour Éric Martin, chef qui lui a appris la cuisine. Pour l'épater, il prépare un "filet de boeuf en croûte de pâte feuilletée, chou rouge et chou vert iodé". Au dernier moment, il inclut des huîtres et des feuilles de Nori à sa recette afin de réaliser un mélange terre-mer.

– Jean-François est très ému de travailler pour Philippe Oléron qui le considère comme son fils spirituel. Il se lance dans un "rouget en deux croûtes de marjolaine et noisettes, purée d'artichaut, pickles de choux, tartare d'huîtres".

– Franck qui cuisine pour son mentor et chef Jean-Pierre Gillot, prépare un "rouget en croûte paprika-poivrons, jus de rouget au foie, aubergines rôties".

– Giacinta, qui a tout appris à l'institut Bocuse, cuisine pour un de ses premiers professeurs, Alain Le Cossec, Meilleur Ouvrier de France. Elle propose un "filet de sole basse température en croûte grenobloise, sauce grenobloise, câpres à queue, croûtons, suprême de citron". Une bonne idée mais Hélène Darroze la met en garde sur la garniture trop peu présente dans la recette. Comme souvent, Giacinta se met beaucoup de pression, se plaint et craque.

Les cinq mentors dégustent les assiettes à l'aveugle et c'est le plat de Franck qui obtient la meilleure note avec 42/50. Il est qualifié pour les quarts de final.

Cuisiner à partir d'un croquis

Les quatre candidats restants ont rendez-vous en plein coeur des marais de Brière, en Loire-Atlantique, chez le chef étoilé Eric Guérin. Ils doivent recréer un plat à partir de l'un des croquis du célèbre cuisinier. Seuls les trois plus ressemblants sont dégustés, mais un seul d'entre eux peut se qualifier pour les quarts de finale, les trois autres vont en dernière chance. Le croquis est divisé en trois dessins aux formes géométriques multiples.

Histoire d'ajouter un peu de difficulté à l'épreuve, les cuisiniers qui réalisent leur préparation dans le jardin du restaurant d'Eric Guérin sont agressés par des oiseaux, passion du chef, et notamment des grues !

– Jérémie part sur un "filet de veau au beurre d'algues, gelée d'huîtres, ananas aux algues". L'association algue, veau et huîtres est très osée mais le candidat a confiance en sa recette malgré les remarques de Michel Sarran. Si ça fonctionne côté goût, sa gelée ne tient pas.

– Julien prépare un "mille-feuille de blettes, carré de porcelet, purée de carottes et fanes de carottes, pommes de terre bouchon".

– Giacinta ose un "magret de canard, mousse de foie gras et gelée de mangue, patate douce rôtie, crème mascarpone". Un plat qui risque d'être trop lourd selon Hélène Darroze. La cuisinière ajoute donc des agrumes à son plat. Mais, les grues terrifient la candidate qui a bien du mal à rester concentrée. Etchebest vole même à son secours.

– Jean-François part sur des saveurs asiatiques avec le plat "patate douce au curry, brochet et anguille, crème de citronnelle, maki de mangue et avocat". Malheureusement, il n'a pas goûté sa citronnelle et se rend compte qu'il a mal ajusté les saveurs. Il doit rattraper son erreur.

Le chef Eric Guérin inspecte les assiettes et écarte celle de Jérémie pour la dégustation. Après avoir goûté les plats, c'est celui de Julien qui remporte le défi. Il se qualifie pour les quarts de finale aux côté de Franck. Très ému, il se jette dans les bras de Michel Sarran et pleure sur son épaule.

Dernière chance

Cette semaine, le défi pour Giacinta, Jérémie et Jean-François est de sublimer la mozzarella dans un plat gastronomique, sans utiliser de tomate !

– Jean-François qui a eu la chance de revenir dans la compétition après avoir été éliminé, a une rage de vaincre énorme. Pour gagner sa place dans la suite du concours, il part sur une "mozzarella soufflée, fruits rouges, gaspacho de salade, noisettes torréfiées". Il rencontre des difficultés au moment de souffler sa mozzarella. Toutes ses chances de qualification semblent s'évanouir.

– Giacinta s'y connaît en mozzarella. L'Italienne se sent donc à l'aise et propose une "mousse de burrata fumée, toast de mozzarella panée frit, gaspacho de concombre".

– Jérémie se lance dans une "gelée de mozzarella, compotée d'agrumes, poivre de timut, salade d'agrumes". Eh oui, il se tente une nouvelle fois de réaliser une gelée alors que c'est à cause d'elle qu'il a été éliminé lors de l'épreuve du croquis.

Hélène Darroze, Jean-François Piège, Philippe Etchebest et Michel Sarran goûtent les plats à l'aveugle. En ce qui concerne l'assiette de Jean-François, Hélène Darroze trouve que ça manque de fruits rouges. Le plat de Giacinta ne séduit pas au niveau du visuel mais sa fraîcheur plaît. Enfin, la proposition de Jérémie fait saliver les chefs qui trouvent tout de même que la mozzarella n'est pas assez présente et travaillée. Mais ça, c'était avant de goûter la sublime gelée.

Après délibération, c'est Jean-François qui est éliminé.