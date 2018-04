Alessandra Sublet sans maquillage à St-Barth' : Sa peau inquiète ses fans...

Alessandra Sublet, très attachée à Saint-Barthélemy, s'engage pour la propreté de l'île des petites Antilles... et le fait savoir ! Malheureusement, ce n'est pas forcément son combat qui fait le buzz !

Dimanche 15 avril 2018, l'heureuse compagne de Clément Miserez et maman de Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans) a publié un selfie sans maquillage – il faut dire que la star de 41 ans multiplie les sorties sportives ! – pour évoquer l'opération "1 run = 1 déchet" permettant aux sportifs de l'île de participer à la propreté des lieux. "Les habitants de Saint-Barthélemy se sont mobilisés ce matin pour une île plus propre ! 1 run = 1 déchet #ecocitoyenne #makeourplanetgreatagain", a expliqué Alessandra Sublet en commentaire de son selfie.

Cependant, certains internautes ont plus retenu le côté "no make up" de la photo que le combat pour l'environnement évoqué par la star du petit écran. Certains commentaires étaient même désobligeants et de très mauvais goût envers l'animatrice.

Pour rappel, Saint-Barthélemy est le petit bout de paradis où l'animatrice a élu domicile quand elle n'est pas en train de travailler à Paris. La semaine dernière, impliquée dans la course Les Voiles de St-Barth en tant que marraine, Alessandra postait une rare vidéo de son amoureux et elle dans ses stories Instagram. Sur celle-ci, son époux Clément apparaissait tout sourire, casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, lors d'une virée en bateau en amoureux.

Attention, le soleil, ça ne pardonne pas !