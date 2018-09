Alex Ramirès (Quotidien) sous pression après ses débuts compliqués

Pour sa nouvelle saison, Quotidien (TMC) a décidé de se renouveler sur le ton de l'humour. Pour assister Yann Barthès sur son plateau, les producteurs de l'émission d'infotainment ont décidé de s'entourer de quatre nouveaux chroniqueurs : Pablo Mira, Alison Wheeler, Matthieu Noël parti précipitamment et Alex Ramirès.

Ce dernier est un jeune homme de 29 ans qui a déjà deux one-man shows à son actif en plus de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube où il s'amuse à parodier des clips et des films Disney. En revanche, côté télé, Alex Ramirès a très peu d'expérience. Pour nos confrères de Télé Loisirs, il se confie sur ce nouvel exercice plus difficile encore qu'il n'y paraît : "C'est hyper grisant et hyper stressant car je veux montrer le meilleur de moi-même. Je n'ai presque jamais fait de télévision. Il faut que je sois précis et travailleur car rien n'est acquis."

Malgré sa bonne volonté, le petit protégé de Vincent Dedienne n'avait pas fait l'unanimité lors de son tout premier passage à l'antenne dans Quotidien. Plusieurs internautes n'avaient pas manqué de le critiquer sur les réseaux sociaux, ce qui ne lui a pas échappé, forcément : "Je suis là pour apprendre, donc j'écoute plus les conseils que les critiques, qui sont finalement peu constructives. Après, bien sûr, ça met une petite pression", reconnaît-il.

Mais pas de panique, Alex Ramirès n'a pas l'intention de baisser les bras. Déterminé à faire passer un bon moment aux fidèles du programme, il s'est vite remis en question : "C'est comme une petite tape derrière la tête qui dit "Allez, au travail'."