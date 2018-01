Alexandra Lamy et Franck Dubosc : Leur couple va vous émouvoir

Durant le Festival de film de comédie de l'Alpe d'Huez dont il était le président du jury, Franck Dubosc a eu le plaisir de dévoiler sa réalisation, Tout le monde debout, en présence de ses partenaires : Caroline Anglade, Elsa Zylberstein, Sidonie Dumas et Alexandra Lamy. La bande-annonce, désormais disponible, nous permet de découvrir un peu plus ce long métrage qui tient tant à coeur de l'artiste.

L'histoire : Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, égoïste et misogyne, lassé d'être lui-même, se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée...

La comédie sied bien à Franck Dubosc et pour son passage derrière la caméra, l'acteur et humoriste a choisi ce genre cinématographique. Mais l'humour n'empêchera pas la tendresse et l'émotion puisque son film, Tout le monde debout, aborde le sujet du handicap. Une thématique qui le touche personnellement, comme il l'a confié au Parisien, présent sur le tournage. Pourquoi avoir choisi de raconter la rencontre entre un homme qui se fait passer pour un handicapé pour s'amuser et une véritable femme paraplégique dont il tombe amoureux ? "Ma mère est dans une chaise roulante et je pense souvent à tout ce qu'on peut faire malgré le fauteuil. Dans le film, le personnage joué par Alexandra Lamy joue du violon, fait du tennis, est heureuse... En me promenant avec ma mère, je me disais aussi qu'au cinéma, on voit souvent les gens marcher côte à côte dans la rue et que deux personnes en fauteuil ne peuvent pas avancer sur un trottoir à côté l'une de l'autre. Je ne voulais ni d'une comédie burlesque ni d'un film dramatique, mais d'une comédie sincère", explique l'acteur et le réalisateur au quotidien.

Tout le monde debout, en salles le 14 mars 2018.