Franck Dubosc et le handicap : "Ma mère est dans une chaise roulante"

La comédie sied bien à Franck Dubosc et pour son passage derrière la caméra, l'acteur et humoriste a choisi ce genre cinématographique. Mais l'humour n'empêchera pas la tendresse et l'émotion puisque son film, Tout le monde debout, aborde l'handicap. Un sujet qui le touche personnellement, comme il le confie au Parisien, présent sur le tournage.

Pourquoi avoir choisi de raconter la rencontre entre un homme qui se fait passer pour un handicapé pour s'amuser et une véritable femme paraplégique dont il tombe amoureux ? "Ma mère est dans une chaise roulante et je pense souvent à tout ce qu'on peut faire malgré le fauteuil. Dans le film, le personnage joué par Alexandra Lamy joue du violon, fait du tennis, est heureuse... En me promenant avec ma mère, je me disais aussi qu'au cinéma, on voit souvent les gens marcher côte à côte dans la rue et que deux personnes en fauteuil ne peuvent pas avancer sur un trottoir à côté l'une de l'autre. Je ne voulais ni d'une comédie burlesque, ni d'un film dramatique, mais d'une comédie sincère", explique l'acteur et le réalisateur au quotidien.

Pour lui donner la réplique, le héros de Camping a choisi l'actrice solaire par excellence : Alexandra Lamy, qu'il connaissait un peu – ils ont joué ensemble dans Bis – et qui avait tourné avec un réalisateur qu'il apprécie, Eric Lavaine. La star ultrapopulaire s'est impliquée à 100% dans son rôle et s'est entraînée trois semaines avec Emmanuelle Morch, membre de l'équipe de France championne de tennis handisport : "Franck hésitait à me doubler. Mais les filles qui font du tennis en fauteuil ont deux fois mes épaules alors c'était impossible. Ça m'a bien musclée !", confie au Parisien celle qui était récemment à l'affiche de Nos patriotes.

Tout le monde debout, en salles le 14 mars 2018.