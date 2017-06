Alexandra Lamy et Louane sont des Patriotes radieuses et très complices

Louane Emera et Alexandra Lamy - Avant-première du film "Nos Patriotes" au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, France, on June 6 juin 2017. © Coadic Guirec/Bestimage Celebs attending the "Nos Patriotes" premiere at UGC Cine Cite Les Halles cinema in PAris, France on June 6th, 2017.06/06/2017 - Paris