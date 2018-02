Alexandra Lamy immortalisée, son ex Jean Dujardin a préféré refuser

Quelques jours avant la sortie de son nouveau film Tout le monde debout, Alexandra Lamy s'apprête à célébrer un autre événement : l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin, le 9 mars 2018.

Saluant "une comédienne populaire tout aussi talentueuse dans la comédie que le drame" et "un parcours fulgurant propulsé par la télévision", l'Académie Grévin a décidé son intronisation à l'unanimité. Dans le décor d'une brasserie parisienne, le personnage de cire d'Alexandra Lamy aura pour voisins les doubles de Jean Reno, Benoît Poelvoorde, Amélie Nothomb et Jean d'Ormesson. Cependant, la célèbre Chouchou d'Un gars, une fille ne trônera pas avec son ancien partenaire de la série et ex-mari Jean Dujardin...

En effet, la star du Retour du héros ne figure pas sur la liste des membres illustres du musée parisien. "Par superstition" selon Stéphane Bern, président de l'Académie Grévin, Jean Dujardin a décliné l'invitation du musée qui souhaitait aussi le statufier, précise l'AFP.

L'actrice de 46 ans, maman de la comédienne en herbe Chloé Jouannet, va donc connaître une vie parallèle en cire, en espérant que le résultat soit à la hauteur du charisme radieux de la comédienne ultrapopulaire. Au cinéma, elle sera face à Franck Dubosc dans la réalisation de ce dernier, Tout le monde debout, dès le 14 mars. Elle incarne la soeur handicapée d'une femme qu'un homme d'affaires à qui tout réussit tente de séduire...