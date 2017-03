Alexandra Lamy parle de son ex Jean Dujardin : "Nous étions fous amoureux"

Après Florence Foresti et Jean-Jacques Goldman, c'est au tour d'une autre star particulièrement populaire d'avoir le droit à son portrait sur C8 jeudi 9 mars : Alexandra Lamy, "Chouchou des Français". L'actrice revient sur son superbe parcours, elle qui est bientôt à l'affiche de la comédie romantique L'Embarras du choix, offre son regard sincère sur le chemin qui l'a mené aujourd'hui au statut de comédienne ultrabankable. C'est ainsi qu'elle parle avec tendresse et franchise sur la période Un gars, une fille et notamment sa relation avec son ex-mari Jean Dujardin.

Compagne de l'acteur suisse Thomas Jouannet (le père de sa fille Chloé) de 1995 à 2003, Alexandra Lamy a ensuite noué une idylle avec son partenaire de la série humoristique Un gars, une fille, Jean Dujardin. La réalité a donc dépassé la fiction pour les deux acteurs qui jouent durant cinq ans un irrésistible couple et ils se marieront en 2009. Si leur histoire a pris en 2013, l'actrice aborde cette période de sa vie avec douceur et sincérité, pour le documentaire de C8 :

"Quand on a terminé Un gars, une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à se séparer. C'est pour ça que notre histoire d'amour a démarré là. On a passé quatre ans ensemble, tous les jours, avec cette image de couple. Oui, ça devenait naturel. Puis, on a tout construit ensemble, il y avait quelque chose qui était presque logique. On était fous amoureux l'un de l'autre, évidemment", confie Alexandra Lamy dans son portrait.

The Artist est désormais en couple avec la patineuse Nathalie Péchalat avec qui il a une fille, tandis que l'héroïne d'Une chance de trop est partie s'installer à Londres avec sa fille unique, gardant sa vie sentimentale à l'abri des projecteurs. Au cinéma, on a le plaisir de la retrouver dans L'Embarras du choix, romance irrésistible qui suit les hésitations d'une femme face à deux prétendants qui ont tout pour eux.

Alexandra Lamy : Chouchou des français, un documentaire écrit par Laurent Boyer et Laurence Gerbi, diffusé sur C8 à 21h jeudi 9 mars