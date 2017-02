Jean-Jacques Goldman : Cette chanteuse l'a "dragouillé" dans les années 1980...

Il est la personnalité préférée des Français et demeure l'un des artistes les plus renommés et talentueux de son époque. Près d'un an après avoir annoncé qu'il quittait le navire des Enfoirés après vingt-sept années passées comme chef d'orchestre des spectacles de la troupe, Jean-Jacques Goldman est la vedette d'un documentaire spécial qui sera diffusé le jeudi 2 mars à 21h sur la chaîne C8.

Intitulée Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion, cette émission inédite reviendra notamment sur les nombreuses collaborations de l'auteur-compositeur-interprète de 65 ans au cours des trois dernières décennies. De Johnny Hallyday à Calogero, en passant par Patricia Kaas, Florent Pagny ou même Ray Charles, Jean-Jacques Goldman a écrit des chansons pour des dizaines d'artistes qui ont marqué les générations. Au travers d'archives inédites et de témoignages de complices exclusifs (Céline Dion mais aussi Pascal Obispo et Zazie témoigneront devant la caméra), les spectateurs découvriront de nombreuses anecdotes...

C'est parti sur l'humour

En 2003, Jean-Jacques Goldman avait signé quatre titres pour l'album de Maurane, Quand l'humain danse. Dans des images d'archives datées de 2002 et retrouvées pour le documentaires, la chanteuse belge a ainsi révélé qu'elle avait fait un peu de gringue à son ami et collègue lors de leur rencontre, dans les années 1980. "Je me souviendrai toujours du premier jour où on s'est rencontrés, et on était vraiment très jeunes tous les deux. Moi, je devais avoir une vingtaine d'années, je le trouvais mignon donc je me demande si je l'ai même pas un peu dragouillé à l'époque. C'était du genre 'T'as de beaux yeux' et lui il regardait un peu plus bas et il me faisait 'Toi aussi, t'as de beaux yeux', enfin c'est parti sur l'humour", avait déclaré Maurane à l'époque.

Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion, par Laurent Boyer et Laurence Gerbi, réalisé par Véronick Dokan, diffusé le 2 mars sur C8.