Alexandra Rosenfeld jugée "trop maigre" : sa grosse mise au point !

Pas question pour la maman de la petite Ava (8 ans) de laisser passer. "Je suis comme je suis, vous pensez être qui pour dire aux gens 'trop maigre, trop gros, trop ci ou trop ça...' ?, s'énerve d'abord Alexandra Rosenfeld. J'ai toujours mangé pour 4 et pourtant j'ai entendu 'cette phrase' toute ma vie. Eh bien, c'est comme ça." Une réponse qu'elle a tenu à partager en story, précisant qu'il s'agissait là d'un message adressé également aux "prochains" qui jugeraient bon de laisser d'autres commentaires du même genre.

Ce n'est pas la première fois que la jeune femme est confrontée à des propos déplacés et malveillants de la part d'internautes. En février dernier, elle avait été violemment attaquée sur ses amours par un cyberharceleur. "Un doigt dans la bouche pour faire une BELLE photo Instagram ! T'es avec qui ? Jean Imbert ? Étienne ? Tom ? Hugo ? Garage à bi........", avait écrit un certain @marronbn sous une photo de vacances de la belle. Loin de se démonter, la reine de beauté avait répliqué : "Trois faux comptes en deux jours haha, je garde tes pseudo et tu recevras bientôt un petit courrier... La technologie retrouvera bien qui tu es ! 4 mecs à 32 ans, bouuuuuh c'est vrai que c'est énorme !!" Et d'ajouter avec humour : "C'est ta maman qui m'a donné tous les conseils."