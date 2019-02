Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément pacsés : ils songent à faire un bébé

Depuis leur rencontre à Fort Boyard en mai 2018, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément semblent filer le parfait amour. Il suffit de se rendre sur ses réseaux sociaux pour voir que le couple est très complice... Il pourrait d'ailleurs l'être davantage dans quelque temps si l'envie de fonder une famille se confirmait !

En effet, interrogés par nos confrères de Gala, la Miss France 2006 – que l'on suivra prochainement dans Je suis une célérité, sortez-moi de là sur TF1 – et le journaliste de Konbini qui a récemment sorti le livre Comment j'ai arrêté de manger des animaux (Editions Seuil) ont accepté de parler d'avenir ! Le couple qui s'est pacsé il y a un mois subit effectivement la pression de la fille d'Alexandra, Ava (8 ans et demi et fruit des amours de l'ex-reine de beauté et Sergio Parisse), qui réclame ardemment le statut de grande soeur. "Elle est très demandeuse", a confié Alexandra Rosenfeld. Et Hugo Clément d'ajouter auprès de nos confrères : "Elle nous l'a réclamé pour Noël."

Qu'on se le dise, entre Alexandra et Hugo, les choses sont donc parties pour durer ! A la mi-février 2019, l'ex-reporter de Quotidien (TMC) se saisissait de son compte Instagram pour dire tout ce que lui apporte son histoire d'amour avec la belle blonde. "C'est elle qui m'a poussé à écrire le bouquin. C'est elle qui me soutient tous les jours, et elle a du mérite. Merci !", avait-il écrit en légende d'un cliché d'eux en noir et blanc.