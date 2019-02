Je suis une célébrité, sortez-moi de là : Le tournage débute, premières photos

Après une première saison en 2006, Je suis une célébrité, sortez-moi de là fait son retour treize ans plus tard sur TF1. Pour cette deuxième édition, la chaîne et la production ont fait appel à Christophe Dechavanne et à Laurence Boccolini pour l'animation.

Le duo a d'ailleurs déjà quitté Paris. Nos confrères du Parisien annonçaient un tournage fin février en Afrique du Sud. Des informations qui se vérifient aujourd'hui. En effet, les deux animateurs sont arrivés sur place il y a quelques jours. Sur Twitter, Christophe Dechavanne partage d'ailleurs quelques clichés. Un paysage sauvage dans lequel se baladent une girafe ou encore un grand koudou.