Je suis une célébrité, sortez-moi de là : Un candidat se retire du casting

Alors que le casting du reboot de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! semblait être scellé, de nouvelles informations révèlent qu'un des candidats ne participera finalement pas à l'émission de télé-réalité. Il s'agit d'Aymeric Bonnery, révélé dans Secret Story 8 et désormais animateur radio sur NRJ.

C'est Benjamin Castaldi qui annonçait ce retournement de situation en direct dans Touche pas à mon poste, vendredi 15 février 2019, confirmé par la suite par nos confrères de Puremédias. L'animateur de C8 a avancé qu'Aymeric Bonnery était contraint de décliner le projet pour des raisons d'emploi du temps : "Aymeric nous a confirmé qu'il ne ferait pas l'émission car en fait ça devait durer deux-trois semaines et finalement, ça va durer un peu plus longtemps. Donc pour lui, qui fait un carton sur NRJ, c'était un problème de se retirer de l'antenne, donc résultat, il ne le fera pas. Et franchement, je le dis pour lui, c'est plutôt une bonne nouvelle."

Une autre personnalité pourrait se dérober du show de TF1. En effet, Frédéric Longbois, présent sur le plateau de TPMP, est resté vague quant à ses intentions : "Je ne sais pas encore, j'ai pas encore donné ma réponse." Toutefois, l'ancien candidat de The Voice assure que cela "l'amuserait assez de le faire" malgré ses craintes.

Désormais, ce sont donc dix candidats qui sont confirmés pour intégrer l'aventure, laquelle sera animée par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne. Ainsi, Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives sont prêts à s'envoler pour l'Afrique du Sud dans les prochains jours.