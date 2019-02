Hugo Clément accusé de harcèlement et scandalisé : Il s'explique enfin !

Jeudi 21 février 2019, Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe recevaient, entre autres, Hugo Clément sur le plateau de C à vous (France 5) pour présenter son livre intitulé Comment j'ai arrêté de manger les animaux (Éditions du Seuil). L'occasion pour le journaliste de Konbini de s'expliquer sur les accusations de harcèlement proférées à son encontre par Nassira El Moaddem, ancienne camarade de l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille.

Pour rappel, en 2017, la jeune femme déclarait sur Twitter avoir été harcelée par deux élèves de l'école : Hugo Clément et Martin Weill, tous deux reporters à l'époque pour Yann Barthès dans Quotidien (TMC). Nassira El Moaddem racontait un épisode datant de mai 2012, lorsque ses camarades lui avaient fait un canular téléphonique visant à lui faire croire que Radio France lui proposait un poste. Une blague potache qui est loin d'avoir amusé la jeune femme.

Alors qu'il n'avait jusqu'ici pas répliqué, Hugo Clément a fini par prendre la parole. L'ancien journaliste de Quotidien précise qu'il n'a "aucune excuse" à présenter à son ancienne camarade. "Parce que moi je m'excuse quand j'ai fait un faute et il n'y a pas de faute", lance-t-il à l'antenne de France 5. Et de poursuivre : "Là, ce que vous évoquez, c'est un règlement de comptes entre étudiants qui ne s'entendaient pas et qui ne s'entendent toujours pas aujourd'hui. On essaye de faire passer une blague téléphonique – comme ça arrive très fréquemment dans les écoles et qu'on m'a faite à moi aussi – pour du harcèlement, ce qui est absolument scandaleux." Pour lui, il s'agit là de "diffamation". "Je n'ai jamais harcelé personne !", poursuit-il.

Plus encore, Hugo Clément insiste sur le fait que "le harcèlement, ce n'est pas juste un mot que l'on peut utiliser comme ça, à sa guise pour régler des comptes avec d'anciens camarades". "C'est un délit qui doit être poursuivi et condamné en justice", lance l'amoureux de l'ex-Miss Alexandra Rosenfeld. Et de préciser que ce sujet, justement, il le connaît bien. "J'en sais quelque chose parce que le harcèlement, j'en subis tous les jours sur les réseaux sociaux (...). Je suis habitué aux calomnies et aux rumeurs", conclut-il.