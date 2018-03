Alexandra Rosenfeld, maman sublime en bikini : Flora Coquerel subjuguée...

Alexandra Rosenfeld a rendu sa couronne de Miss France depuis quelques années maintenant mais elle n'a peut-être jamais été aussi belle qu'aujourd'hui.

Actuellement en vacances à Las Vegas chez son amie Chloé Mortaud (Miss France 2009) et son compagnon Romain Thievin, notre ex-Miss France et Miss Europe 2006 s'est saisie de son compte Instagram très suivi et a dévoilé ce 15 mars 2018 son corps de rêve sous le soleil du Nevada.

Ainsi, sous un ciel bleu dans lequel pointaient quelques rares nuages et grâce à des températures avoisinant les 25 °C en cette période de l'année, Alexandra (31 ans) a immortalisé son bonheur – et sa silhouette ! – en prenant la pose en bikini bleu en pleine nature. Avec sa casquette vissée sur la tête, une bouteille d'eau à la main et un livre à disposition, la jolie blonde semblait passer un moment fort agréable.

Bien entendu, les admirateurs de notre ex-Miss ont salué la publication de cette jolie carte postale. "Tu es toujours aussi magnifique Alexandra", "Waouh quelle splendide beauté", "Bombe atomique... On en parle de cette femme parfaite ?" pouvait-on lire dès les premières réactions. Une certaine Flora Coquerel, Miss France 2013 de son état, a elle aussi commenté le cliché : "La mère la plus sexy de la planète."

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld est l'heureuse maman d'une petite Ava (7 ans), fruit de ses anciennes amours avec le joueur de rugby Sergio Parisse.