Chloé Mortaud : Maman craquante en vacances avec son fils Matis

Saint-Barthélemy est une des destinations de vacances préférées des stars ! Le top model Cindy Crawford, l'acteur Orlando Bloom et le mannequin Estelle Lefébure y ont récemment été photographiés. Chloé Mortaud a également posé ses valises sur l'île française, accompagnée de son fils de 4 ans et de son amie Célia Jourdheuil, mais sans son compagnon, le papa de Matis, Romain Thiévin, resté à Las Vegas.

Arrivés à Gustavia, capitale de Saint-Barthélemy, le jeudi 30 mars, mère et fils ont largement profité du cadre et de la météo paradisiaques. Après-midis plage ou piscine, balade en bateau et visite au spa étaient au menu de l'escapade de Chloé Mortaud.

Idéal pour retrouver ses esprits, après un week-end de folie entre amies à Palm Springs, en Californie !