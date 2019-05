Alexandra Rosenfeld : Son coup bas à Hugo Clément, à propos de leur vie sexuelle

Une fois la boutade lancée, Alexandra Rosenfeld a, à son tour, partagé sa fierté d'avoir pu passer un peu de temps avec Usain Bolt. "J'ai passé mon enfance et mon adolescence sur des stades d'athlétisme.

Et c'est avec ces mêmes yeux d'enfant, que j'ai rencontré la légende vivante Usain", a-t-elle commenté, replongeant dans son passé. La pose est plus classique que pour Hugo Clément. Contrairement à son compagnon, la maman d'Ava n'a pas reproduit l'éclair, le geste inventé par le roi du sprint.