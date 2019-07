Alexandre Brasseur éloigné de ses enfants : "J'ai commis des erreurs..."

Depuis l'été 2017, Alexandre Brasseur participe au succès de la série Demain nous appartient sur TF1. Une aventure qui a bouleversé son mode de vie et sa vie de famille...

Afin de tenir la distance, le comédien de 48 ans a en effet choisi d'emménager non loin de Sète où les tournages du feuilleton (diffusé quotidiennement) ont lieu depuis deux ans. "J'y suis très bien. Il faut dire que j'ai un lien très particulier avec la région : j'y ai été baptisé, j'y ai vécu en pension, mes parents ont une maison dans le Midi et mes grands-parents y venaient en vacances. Alors, une fois passé Montélimar, je commence à me sentir chez moi", a-t-il expliqué à nos confrères de Paris Match.

Et Alexandre Brasseur, heureux avec Juliette depuis plus de 30 ans, de poursuivre sur son hygiène de vie dans le sud de la France : "J'ai pas mal fait la fête à une époque, mais je ne la fais plus vraiment aujourd'hui. On ne peut décemment pas travailler sur une série quotidienne si l'on n'a pas un mode de vie assez sain. Il faut être réglo : j'évite de picoler et je me couche tôt. Je ne m'en plains pas, j'ai d'autres plaisirs. J'aime voir le soleil se lever à l'aube pour courir."

Enfin, s'il a confié durant son entretien avec Paris Match qu'il avait souffert d'avoir été envoyé très tôt en pension par ses parents, il assume aujourd'hui de ne pas vivre non plus avec ses enfants. Sa fille Jeanne (18 ans) vient de passer son bac et son fils Louis (21 ans) vit en Espagne. "Malgré mes absences pour le travail, j'ai été très présent et très impliqué dans leur éducation. J'ai fait le job du mieux que j'ai pu. Evidemment, j'ai sans doute commis des erreurs, on en fait tous, mais je suis très fier de les voir prendre leur envol", a-t-il expliqué.

