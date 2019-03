Demain nous appartient : Le très beau salaire des acteurs dévoilé

Les feuilletons quotidiens français cartonnent actuellement à la télévision. Les acteurs sont donc particulièrement bichonnés par les chaînes. Et le magazine Télé 2 Semaines a mis la main sur les salaires de certains comédiens, notamment les têtes d'affiche de ces programmes.

Pour Demain nous appartient qui connaît un succès qui ne se dément pas sur TF1, Ingrid Chauvin, star de l'émission, touche 1 800 euros par jour de tournage. Elle bénéficie également d'une garantie annuelle contractuelle de cent journées de tournage. Cela signifie qu'elle est certaine de gagner 180 000 euros par an. Son partenaire de jeu, Claude Brasseur, touche le même salaire mais son contrat ne compte "que" 70 jours de cachets à la saison. Le comédien gagne donc, au minimum, 126 000 euros par an.

Pour Un si grand soleil (France 2), les salaires ne sont pas les mêmes. Les plus jeunes comédiens touchent environ 400 euros, les autres 800 euros, "sur la base d'une quarantaine de cachets garantis à l'année". Ces derniers empochent donc entre 16 000 et 32 000 euros minimum. Mais attention, Mélanie Maudran, Jérémy Banster et Gabrielle Lazure, qui sont les personnages phares de la fiction, ont un salaire plus élevé. La raison ? Il a été négocié par leur agent.