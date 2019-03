Mélanie Maudran raconte sa rencontre coup de foudre avec Thierry Ascione

Depuis cinq mois, Mélanie Maudran est l'héroïne de la série Un si grand soleil sur France 2. A l'occasion d'un portrait réalisé par nos confrères du magazine Gala, la comédienne de 39 ans a accepté de lever le voile sur une partie de sa vie privée.

Quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage aux alentours de Montpellier – où elle a élu domicile pour se simplifier la vie –, c'est auprès de son époux Thierry Ascione (ils se sont mariés en 2010), ancien tennisman de haut niveau devenu coach, que l'actrice coule des jours heureux.

"Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où je n'allais jamais", s'est souvenue Mélanie Maudran en faisant référence à un tournoi de tennis qui se déroulait au Palais omnisports de Paris-Bercy il y a douze ans. A l'époque, Thierry Ascione (38 ans) était blessé et participait à l'événement depuis les gradins... Ce qui lui a permis de rencontrer Mélanie, qui accompagnait un ami fan de tennis. Trois semaines plus tard, le sportif demandait la main de la jolie comédienne, qui avait déjà participé aux séries Sous le soleil, Joséphine, ange gardien ou encore Frank Riva avec Alain Delon.

Ensemble, les amoureux ont eu deux petits garçons, Tom (5 ans) et Léo (3 ans), qui ont eux aussi dû quitter Paris pour se scolariser dans le Sud. "C'était la condition sine qua non lorsqu'on m'a proposé d'incarner Claire. Je ne voulais pas que la vie de mes enfants soit bouleversée, avec une maman présente uniquement le week-end", a-t-elle expliqué. De son côté, Thierry Ascione accompagne son poulain Jo Wilfried-Tsonga à travers le monde quand il ne s'occupe pas de diverses activités dans le conseil et l'immobilier.

