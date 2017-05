Alexia Mori (Secret Story 7) raconte les détails très crus de son accouchement

Sept jours après la naissance à sa fille Louise, Alexia Mori, candidate à Secret Story 7, a souhaité partager tous les détails de son accouchement avec ses followers. Sur Instagram, la jolie blonde qui a rendu une nouvelle fois hommage à son enfant n'a pas hésité à entrer dans des détails parfois très crus.

Ainsi apprend-on que les contractions ont débuté à 1h du matin. Elles se sont ensuite rapidement rapprochées quand soudain : "D'un coup, j'ai une grosse goutte dans ma culotte et quand je marche, ça fuit comme un robinet mal fermé. Donc je comprends que là, il faut y aller." Après une douche donc, direction l'hôpital. Alexia Mori accepte la péridurale et alors qu'on lui annonce que le travail pourrait être long, tout s'enchaîne très vite. "Mais bébé est encore haut, donc on se met dans plein de positions pour qu'elle trouve son petit chemin", poursuit-elle.

Puis l'ex de Vincent Queijo lâche sans détour : "Je la sentais appuyer sur mon rectum. Mon dieu c'était horrible. Impression que j'allais me chier dessus toutes les 5 min lol. Puis je la sens dans ma foufoune lol je dis à Stéphane [son compagnon, NDLR], vite vite appelle-les !!!"

Les contractions se font ensuite plus violentes et la douleur plus intense surtout lorsque "la sage-femme met les mains pour écarter". Là, c'est la "panique" : l'ex-Secrétiste craint une césarienne. Mais, à force de concentration et de surpassement de soi, elle a enfin pu voir cinq minutes plus tard sa fille montrer le bout de son nez.

"Bref, tout était terminé. Pas d'épisiotomie, pas de déchirures, juste un petit point dans l'intérieur. J'étais contente de l'apprendre lol, j'avais trop peur qu'on me coupe la foufoune lol", continue-t-elle. Puis, elle a adressé un message aux filles qui la suivent. "Les filles comme toutes les mamans le disent : OUI, LA DOULEUR ON L'OUBLIE DANS LES 5 MIN QUI SUIVENT ! Sentir ce petit coeur battre contre nous transporte ailleurs."