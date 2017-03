Ali Baddou vexé par un Thierry Ardisson "désagréable" : Il règle ses comptes !

Ali Baddou (43 ans) n'a pas oublié les propos peu sympathiques tenus à son égard en juin dernier par Thierry Ardisson (68 ans) après l'annonce de la déprogrammation du Supplément (Canal+).

L'homme en noir qui quittait la chaîne cryptée pour emmener Salut les Terriens sur C8 avait en effet raillé "les animateurs pas extraordinaires" de Canal+ qui étaient pourtant "payés une fortune" et avait déclaré qu'il avait "éclaté de rire" trois ans plus tôt quand on lui avait annoncé qu'Ali Baddou pourrait être le successeur de Michel Denisot à la tête du Grand Journal.

Ainsi, quelques mois après cette sortie pas super bienveillante, Ali Baddou a enfin réagi aux propos de Thierry Ardisson lors d'une interview accordée à nos confrères de GQ. "Il a été extrêmement désagréable. C'était très violent. C'était la phrase d'un vieux courtisan, qui avait envie de bien se faire voir par son boss [Vincent Bolloré, NDLR]. Fort avec les faibles et faible avec les forts", a-t-il tout d'abord lâché avant de faire savoir qu'il ne désirait pas pour autant s'éterniser sur une telle querelle. "J'ai le cuir assez épais. Et les querelles entre animateurs me semblent dérisoires", a-t-il ajouté.

Enfin, concernant sa reprise du programme culturel Drôle d'endroit pour une rencontre (France 3) , Ali Baddou a commenté : "Je suis flatté et enthousiaste d'être dans un programme exigeant et ambitieux. Ça me ressemble aussi."

Une interview à retrouver en intégralité dans GQ, actuellement en kiosques.