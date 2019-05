Ali MacGraw, égérie Chanel à 80 ans : Sa belle histoire avec la maison

C'est une belle histoire d'amour qui dure entre Ali MacGraw et Chanel !

En 1968, l'actrice américaine, révélée dans le culte Love Story (1970), aujourd'hui star des réseaux sociaux, était l'égérie des produits de bain N°5 alors qu'elle n'était qu'une styliste de mode novice. Grâce à cette campagne, sa carrière dans le cinéma a aussitôt débuté. "On était à la fin des années 1960 et, après avoir débuté au Harper's Bazaar aux côtés de Diana Vreeland, j'ai été embauchée comme styliste par le photographe de mode Melvin Sokolsky, a-t-elle confié à nos confrères de Elle, cette semaine. Un jour, Kitty d'Alessio, qui travaillait pour Chanel, aux Etats-Unis, a demandé à Melvin si j'étais libre pour jouer les mannequins et aller faire des photos le week-end à Porto Rico. Il a dit oui, et on a donc shooté cette campagne pour les produits de bain Chanel N°5. Cette publicité était partout dans les drugstores de New York. Voilà comment un agent, Marty Davidson, m'a repérée, et tout a démarré."

Quarante ans plus tard, l'ancienne épouse du producteur Robert Evans et de l'acteur Steve McQueen retrouve sa maison de luxe de coeur et devient, à 80 ans, l'égérie de la montre J12 déjà emblématique. Ali MacGraw a d'ailleurs donné de sa personne pour cette nouvelle campagne à découvrir ici. C'est dans une vidéo en noir et blanc, signée de la photographe Brigitte Lacombe, que l'actrice octogénaire se met en scène. En moins d'une minute, elle revient sur les moments les plus marquants de sa carrière et de sa vie. L'égérie se penche ensuite sur la montre J12 qu'elle représente : "Évidemment, une montre doit indiquer l'heure si vous êtes obsédé par le temps. Mais, j'ai toujours considéré cela comme un bijou spécial."

A noter qu'Ali MacGraw partage notamment cette campagne avec Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Vanessa Paradis, Keira Knightley ou encore Lily-Rose Depp. Egérie dévouée, Ali MacGraw s'était bien évidemment rendue au défilé Chanel Cruise Collection 2020 au Grand Palais, le 3 mai 2019. Elle avait notamment pris la pose avec le mannequin Caroline de Maigret et l'actrice Anna Mouglalis.