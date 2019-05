Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp : Mère et fille sont des modeuses complices

Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp partagent une passion pour la mode, qui les a une nouvelle fois réunies ce vendredi 3 mai pour le défilé croisière de Chanel. Mère et fille ont découvert la première collection de la maison française depuis la mort de Karl Lagerfeld.

La planète Mode pleure toujours la disparition du Kaiser, décédé le 19 février dernier et incinéré le 22 février. L'émotion était encore au rendez-vous ce vendredi 3 mai, jour du défilé croisière de Chanel, dont Karl Lagerfeld était le directeur de création. La marque a dévoilé sa collection croisière 2020 au Grand Palais, dans le 8e arrondissement de Paris.

Comme pour ses shows Haute Couture, Chanel a organisé des défilés et convié ses invités à se rendre au Grand Palais à 9h et 12h. Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp ont choisi l'horaire de la mi-journée. Lily-Rose portait une robe Chanel de la collection Métiers d'art Paris – New York et des bottes noires. Sa mère avait opté pour un look de la collection prêt-à-porter printemps-été 2019, composée d'un pull en coton et d'une jupe en lin, brodée et fendue.

Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp ont posé ensemble pour quelques photos avant de se séparer ! L'actrice de 46 ans et sa fille n'étaient pas assises à côte à côte. Lily-Rose avait pour voisins de premier rang les acteurs Guillaume Gouix (le mari de sa tante, Alysson Paradis) et Lily Taieb.

Non loin d'elle, Claudia Schiffer, Gaspard Ulliel et Jean-Paul Goude suivaient également le défilé avec attention.

La veille du départ de la croisière Chanel, Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp ont assisté à la soirée de lancement de la nouvelle gamme de montres "J12" de Chanel, dont la jeune femme est l'égérie.