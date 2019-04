Karl Lagerfeld, les derniers jours : "Je ne peux plus marcher"

Karl Lagerfeld est mort le 19 février 2019. Il a vécu les derniers instants de sa vie en travaillant, comme il l'a toujours fait. Passionné infatigable, il créait de nombreuses collections chaque année, avec toujours cette modernité et élégance qui sont sa marque de fabrique. Grande amie de Karl Lagerfeld, la mythique journaliste de mode Suzy Menkes a raconté à Stupéfiant ! (France 2) les derniers jours du couturier iconique de Chanel et Fendi.

En janvier, elle lui a rendu visite, alors qu'il travaillait d'arrache-pied sur le prochain défilé Chanel. "Il était tellement impliqué. C'est impossible maintenant de penser qu'il était réellement à la fin de sa vie. Il était comme il était toujours. Il était là, sur une grande table, et il regardait chaque vêtement qui approchait porté par un mannequin. Et il disait : 'Alors, il faut raccourcir un tout petit peu... non, je n'aime pas... je n'aime pas ce sac avec, il faut changer... Il était là, complètement, jusqu'à la fin", confie Suzy Menkes.

Après des jours passés à concevoir ce défilé, Karl Lagerfeld, qui était déjà affaibli, est arrivé à un état d'épuisement avancé. "Quand je l'ai vu la veille de la Haute-Couture, là, il avait l'air très fatigué et un peu triste. Je crois qu'à ce moment-là, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il disait : 'Madame Menkes, je ne peux pas descendre avec vous comme normalement parce que je ne peux plus marcher'", poursuit-elle. On se rappelle tous de l'issue de cette terrible histoire. Pour la première fois de sa vie, Karl Lagerfeld n'est pas venu saluer à la fin du défilé Chanel le 22 janvier 2019.