Bal de la Rose : L'esprit de Karl Lagerfeld va planer sur l'édition 2019

Le Bal de la Rose est l'une des soirées les plus attendues à Monaco. Sa 65e édition est annoncée pour le 30 mars 2019, la première depuis le décès de Karl Lagerfeld survenu le 19 février dernier à Neuilly-sur-Seine. Le grand homme de la mode s'est éteint à 85 ans à l'Hôpital américain.

Depuis 1999, Karl Lagerfeld organisait ce prestigieux événement et plongeait Monaco dans des atmosphères incroyables commandées et validées par son amie intime Caroline de Monaco. Le Kaiser avait imaginé le thème Manhattan en 2018 et celui de la Sécession viennoise en 2017.

Le Bal de la Rose 2019, comme toujours organisé au profit de la Fondation Princesse Grace, transformera le Sporting d'été en Riviera, comme l'avait imaginé Karl Lagerfeld avant de mourir. La plage du Monte-Carlo Beach envahira la salle des Étoiles comme le rapporte Monaco-Matin, une ambiance déjà finalisée. "La célèbre passerelle qui mène au plongeoir de la piscine embrasse la scène", détaille le quotidien.

Pas de traditionnel concert cette année, mais une revue unique assurée par trente danseuses et six danseurs. Pour la musique, Roberto Colletta proposera un répertoire de crooners, le groupe des Bouches rouges revisitera "les grands standards des années folles au yé-yé." Un accent rock italien sera enfin assuré par Alessandra Ristori et ses musiciens les Portofinos.

Comme beaucoup, la Société des bains de mer, qui avait pu compter sur l'intervention du grand Karl pour la célébration de 150e anniversaire en 2013, regrette au plus haut point son absence en cette 65e édition du Bal de la Rose : "Pas une édition sans Karl, sans sa présence, son soutien, souvent sa direction artistique et les illustrations dessinées de sa propre main pour les invitations." La mission des illustrations a cette année été confiée à l'illustrateur et graphiste Monsieur Z.