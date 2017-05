Alice Belaïdi fête ses 2 ans d'amour avec Gianni, l'ex... d'Énora Malagré

Cela fait donc deux ans que la jolie Alice Belaïdi, 30 ans, file le parfait amour. Elle ne cache pas son amoureux, avec qui elle a foulé les tapis rouges et posé sur les réseaux sociaux. Son nom : Gianni Giardinelli, un artiste de 37 ans qui n'en est pas à sa première conquête connue du grand public. Avant Alice, il est sorti pendant plusieurs mois avec Énora Malagré, la fameuse chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Mais cette dernière l'avait largué, fin 2013.

Après cette déconvenue, Gianni a croisé la route de la pétillante Alice Belaïdi, alors sous le feu des projecteurs grâce à la série Working Girls (et son spin-off Sophie et Sophie) et le film Radiostars. Depuis, leurs chemins ne se sont jamais séparés. Ce 22 mai, la comédienne a d'ailleurs partagé une photo en noir et blanc adorable d'elle et son amoureux s'embrassant tendrement. En légende, ses hashtags sont sans équivoque : "#2ans #Joyeuxanniversairemonamour #jetaime."