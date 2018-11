Alice Belaïdi : L'actrice très proche d'un candidat de Secret Story...

Après la sortie du film Budapest de Xavier Gens et dans lequel elle donne la réplique à Manu Payet, Alice Belaïdi sera prochainement à l'affiche de la série Hippocrate sur Canal+. Et entre deux tournages, la jolie brunette participe au Burger Quiz ce mercredi 7 novembre 2018 sur TMC au même titre que Roschdy Zem, Vincent Lacoste et Fabrice Eboué. Discrète sur sa vie privée, Alice Belaïdi semble avoir noué une jolie complicité avec... un ancien candidat de Secret Story (TF1 puis NT1).

En effet, sur Instagram l'actrice de 31 ans s'est affichée proche de Cyril Paglino, révélé au cours de la deuxième saison du programme de télé-réalité. Pour rappel, le beau brun – qui a été en couple avec Axelle Laffont – avait marqué l'émission en tombant sous le charme d'Alexandra, la princesse du programme. Depuis, il s'est envolé vers les États-Unis, et plus particulièrement Los Angeles, où il gère sa nouvelle vie d'entrepreneur.

C'est d'ailleurs outre-Atlantique qu'Alice Belaïdi retrouve Cyril Paglino. Comme en témoignent leurs fils Instagram, l'actrice et l'ancien champion de breakdance semblent on ne peut plus complices. Certains internautes se questionnent même quant à la nature de leur relation. "Vous êtes en couple ?", "Trop beaux tous les deux, vous allez bien ensemble", "Superbes les amoureux", peut-on lire. De leur côté, ni Alice Belaïdi ni Cyril Paglino ne se sont exprimés sur le sujet...