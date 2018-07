Monsieur Poulpe furieux du flop de "Budapest" : L'acteur dézingué sur la Toile

"C'est le record de la plus basse fréquentation des salles de ciné de l'année, mon seum est indescriptible tellement il est large, rouge, et veineux", poursuit l'acteur de 37 ans qui a vite provoqué des réactions chez les internautes. "N'empêche l'autre il se remet tellement pas en question qu'il préfère mettre son absence de succès sur le compte des gens plutôt que d'admettre que c'est de la merde son film", commente notamment l'un d'eux alors que de nombreux twittos reprochent à Budapest d'être un film "nul" ce qui pourrait expliquer l'absence de promotion et de bouche-à-oreille. "J'espère que c'est une blague sinon faire du chantage pour vendre un film ça serait petit très petit et puis même si on t'apprécie on est libre de ne pas allez voir un film si ça nous tente pas, avant d'avoir des propos comme ça essaye déjà d'avoir un bon film dans ta filmo", tonne un autre utilisateur.